Минобороны России показало работу противотанковых комплексов "Штурм-С" и "Фагот"

Российское министерство по обороне показало работу противотанковых комплексов "Штурм-С" и "Фагот". Ролие распространила пресс-служба военного ведомства. на кадрах представлены кадры реализации миссии по ликвидации боевой бронированной техники националистических батальонов в рамках специальной операции.
..Расчеты самоходных комплексов "Штурм-С" и переносных комплексов "Фагот" осуществляют прикрытие, занимая огневые позиции на ключевых направлениях.
пресс-служба Минобороны РФ
Уточняется, что военнослужащие Западного военного округа успешно отражают контратаки ВСУ и нацбатов. При этом противники используют танки и другую тяжелую бронетехнику. Уничтожены огневые позиции и другие инженерные укрепления.
Губернатор Брянской области сообщил об обстреле посёлка Климово со стороны ВСУ.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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