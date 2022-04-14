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Минобороны России показало работу противотанковых комплексов "Штурм-С" и "Фагот"

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Уничтожены огневые точки противника.

Российское министерство по обороне показало работу противотанковых комплексов "Штурм-С" и "Фагот". Ролие распространила пресс-служба военного ведомства. на кадрах представлены кадры реализации миссии по ликвидации боевой бронированной техники националистических батальонов в рамках специальной операции.

..Расчеты самоходных комплексов "Штурм-С" и переносных комплексов "Фагот" осуществляют прикрытие, занимая огневые позиции на ключевых направлениях.

пресс-служба Минобороны РФ

Уточняется, что военнослужащие Западного военного округа успешно отражают контратаки ВСУ и нацбатов. При этом противники используют танки и другую тяжелую бронетехнику. Уничтожены огневые позиции и другие инженерные укрепления.

Губернатор Брянской области сообщил об обстреле посёлка Климово со стороны ВСУ.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: всу, минобороны, фагот, штурм-с
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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