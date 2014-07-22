Губернатор Брянской области сообщил об обстреле посёлка Климово со стороны ВСУ

Александр Богомаз рассказал, что повреждены два жилых здания.

Губернатор Брянской области сообщил об обстреле посёлка Климово со стороны Вооруженных сил Украины. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале чиновника. Днем 14 апреля Александр Богомаз рассказал о том, что в результате деятельности сил ВСУ, в регионе повреждены два жилых здания на территории населенного пункта Климово. По социальным сетям распространился ролик, снятый очевидцами, на котором виден черный дым. На текущий момент появляются сведения о пострадавших среди местного населения.

На месте работают соответствующие службы, МЧС. Людям сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь. Александр Богомаз, глава Брянской области

Российский чиновник объяснил подписчикам, что местные власти примут все необходимые меры для того, чтобы помочь пострадавшим.

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Фото и видео: Telegram / Раньше всех. Ну почти