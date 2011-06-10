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В Минобороны рассказали, что российская ПВО сбила около Одессы самолет ВСУ
Сегодня, 12:36
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В Минобороны рассказали, что российская ПВО сбила около Одессы самолет ВСУ

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Также были ликвидированы 17 беспилотников.

Российские военные за минувшие сутки сбили  украинский военно-транспортный самолёт и 17 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России. 

По словам официального представителя ведомства генерала-майора Игоря Конашенкова, в районе Одессы российские средства ПВО смогли ликвидировать самолет, который доставлял боеприпасы ВСУ. 

Отметим, что 17 беспилотных летательных аппаратов сбили в ЛНР, Харьковской и Николаевской области. 

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Фото: Pexels

Теги: военные, пво, самолеты, спецоперация
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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