В Минобороны рассказали, что российская ПВО сбила около Одессы самолет ВСУ

Российские военные за минувшие сутки сбили украинский военно-транспортный самолёт и 17 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.
По словам официального представителя ведомства генерала-майора Игоря Конашенкова, в районе Одессы российские средства ПВО смогли ликвидировать самолет, который доставлял боеприпасы ВСУ.
Отметим, что 17 беспилотных летательных аппаратов сбили в ЛНР, Харьковской и Николаевской области.
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Фото: Pexels
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