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Гунтрам Вольф: Европу ждет ценовой шок на фоне эмбарго на российскую нефть
Сегодня, 10:43
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Гунтрам Вольф: Европу ждет ценовой шок на фоне эмбарго на российскую нефть

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По словам эксперта, Владимир Путин будет активно сотрудничать с Азией.

В журнале  Spiegel глава исследовательского центра Брейгеля Гунтрам Вольф рассказал, какие последствия ждут страны Европы после введения эмбарго на поставку нефти из России. По словам эксперта, отказ от российского сырья может стать "худшим из возможных сценариев" для многих государств. 

Как отметил специалист, в ближайшее время в Европе резко вырастут цены на ресурс, снижения ожидать не стоит. От этого начнут страдать компании и потребители. Кроме того, стоимость топлива продолжит расти. 

Чтобы смягчить ценовой шок, власти могут попытаться ввести скидки на заправках, понизить налоги. Но это решение приведет к образованию госдолга.

Ранее на Piter.tv: ЕС обсуждает введение вторичных санкций, исключающих продажу нефти из РФ в третьи страны.

Фото: Pexels

Теги: наложить эмбарго на россию, нефть, отказ от нефти, политика, топливо, цены, экономика
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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