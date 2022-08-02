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В Минобороны прокомментировали признания Скибицкого

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Игорь Конашенков рассказал о том, что США могли остановить обстрелы мирных райнов Донбасса.

Признание заместителя начальника военной разведки Украины Вадима Скибицкого о прямом согласовании с Вашингтоном каждой цели реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства доказывает прямую вовлеченность Вашингтона в региональный конфликт. Соответствующее заявление во время регулярного утреннего брифинга от 2 августа сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

…МО РФ зафиксировало и учитывает на будущее" эти слова генерала и считает их "официальным признанием"

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Генерал-лейтенант России уточнил, что "разглагольствует" перед британскими журналистами из издания The Telegraph, Вадим Скибицкий признался в том, что перед запусками ракет РСЗО между представителями разведывательных служб Украины и США ведутся консультации. Они позволяют Вашингтону остановить любые потенциальные атаки в том случае, если американская сторона будет недовольна выбранной ВСУ мишенью.

Минобороны обвинило Белый дом в причастности к событиям в Еленовке.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: вадим скрибицкий, всу, донбасс, игорь конашенков, минобороны, рсзо
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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