Игорь Конашенков обвинил в "Бойне в Еленовке" администрации Джо Байдена и Владимира Зеленского.

Российское министерство по обороне обвинило Белый дом в причастности к событиям в Еленовке. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами от 2 августа сделал официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. По словам генерал-лейтенанта, администрация США при президенте Джо Байдене несет прямую ответственность за одобрение целей ВСУ по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры на Донбассе. Эксперт напомнил, что в результате действий противника на территории массово погибли люди.

Именно администрация Байдена несет прямую ответственность за все одобренные Киеву ракетные атаки по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры населённых пунктов Донбасса и других регионов, повлекших массовую гибель мирных жителей. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Представитель Минобороны РФ подчеркнул, что за трагедию и "бойню" в СИЗО в Еленовке, политическую, уголовную и моральную ответственность, как и за остальные военные преступления, несут вместе с Владимиром Зеленским и американские чиновники.

Шойгу: армия участвует в налаживании мирной жизни в Донбассе и на Украине.

Фото и видео: Минобороны России