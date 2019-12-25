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Шойгу: армия участвует в налаживании мирной жизни в Донбассе и на Украине
Сегодня, 12:22
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Шойгу: армия участвует в налаживании мирной жизни в Донбассе и на Украине

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В Минобороны РФ рассказали о планах по строительству гражданской инфраструктуры в ДНР и ЛНР.

Глава российского министерства по обороне Сергей Шойгу заявил о том, что армия страны участвует в налаживании мирной жизни на освобожденных районах Донбасса (Луганской и Донецкой народных республиках) и на Украине. Соответствующей информацией чиновник поделился в рамках выступления на селекторном совещании в военном ведомстве.

Всего проведено около 1,4 тысячи гуманитарных акций, в ходе которых доставлено свыше 50,5 тысяч тонн грузов. На освобожденных территориях военные строители высокими темпами восстанавливают гражданскую инфраструктуру.

Сергей Шойгу, министр обороны РФ

Эксперт уточнил, что в кратчайшие сроки на Донбассе будет построен водовод с общей протяженностью около 90 километров. Эта инфраструктура обеспечит подачу питьевой воды  до 50 тысяч кубических метров для жителей из города Донецка и прилегающих районов. Также создаются два водоотвода для остальных граждан ДНР и ЛНР. Военные реконструируют жизненно важные объекты в плановом порядке. В списке указаны 12 жилых домов на более чем тысячу квартир, а также два многофункциональных медицинских центра с вместимостью 260 койко-мест. Будет оборудован административно-спасательный центр ГУ МЧС.

Шойгу заявил об уничтожении 396 комплексов Javelin и NLAW.

Фото и видео: Минобороны России
 

Теги: днр, донбасс, лнр, минобороны, сергей шойгу
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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