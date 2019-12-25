В Минобороны РФ рассказали пораженных целях на Украине в рамках СВО.

Глава российского министерства по обороне Сергей Шойгу заявил об уничтожении 396 комплексов Javelin и NLAW в рамках специальной военно операции на Украине. Соответствующую статистику чиновник привел на селекторном совещании в военном ведомстве. Он добавил, что также армия ликвидировала шесть пусковых установок HIMARS и свыше 200 ракет для данных РСЗО. Поражены 33 гаубицы М777 американского производства и пять пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса Harpoon.

Всего в результате ударов российских войск по военным объектам ВСУ уничтожены 33 американские гаубицы М777, пять пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса Harpoon. Сергей Шойгу, министр по обороне РФ

Министр добавил, что за две недели украинские войска лишились 396 противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW, 125 "Стингеров".

Шойгу заявил об уничтожении на Украине шести пусковых установок HIMARS.

Фото и видео: Минобороны России