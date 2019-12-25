Шойгу заявил об уничтожении на Украине шести пусковых установок HIMARS

Глава Минобороны России рассказал о ликвидации западных РСЗО, которые Запад поставляет Киеву.

Глава российского министерства по обороне Сергей Шойгу заявил об уничтожении на Украине шести пусковых установок реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства. Об этом чиновник рассказал коллегам на селекторном совещании, комментируя ход специальной военной операции. Эксперт добавил, что ликвидировано свыше 200 ракет для РСЗО HIMARS, а также 33 американские гаубицы М777 и пять пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса Harpoon.

Бесконтрольные поставки Украине западного вооружения серьёзно угрожают безопасности региона. Всего в результате ударов российских войск по военным объектам ВСУ уничтожены шесть пусковых установок и более 200 ракет для HIMARS. Сергей Шойгу, министр по обороне РФ

В Минобороне РФ пояснили, что за прошедшие две недели противник лишился 396 противотанковых ракетных комплексов Javelin и британских установок NLAW, а также 125 переносных зенитных ракетных комплексов "Стингер".

Шойгу заявил об освобождении еще шести населенных пунктов в ДНР.

Фото и видео: Минобороны России