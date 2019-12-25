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Шойгу заявил об освобождении еще шести населенных пунктов в ДНР
Сегодня, 12:12
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Шойгу заявил об освобождении еще шести населенных пунктов в ДНР

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В Минобороны РФ рассказали о плановом взятии под контроль территории ДНР.

Глава российского министерства по обороне Сергей Шойгу рассказал о том, что шесть населённых пунктов Донецкой Народной Республики освобождены за последнее время в рамках проведения специальной военной операции на Украине. Соответствующую информацию чиновник огласил на селекторном совещании в военном ведомстве. Эксперт подчеркнул, что мероприятия в ДНР после ЛНР ведутся в плановом режиме.

Освобождены Григоровка, Берестовое, Стряповка, Покровское, Семигорье и Новолуганское. Под наш контроль перешла крупнейшая в Европе Углегорская теплоэлектростанция с проектной мощностью 3 тысячи 600 мегаватт.

Сергей Шойгу, министр обороны РФ

Шойгу открыл барельеф в честь победы русского флота в Синопском сражении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: днр, донбасс, минобороны, сергей шойгу
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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