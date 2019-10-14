В Минобороны опровергли сообщения об ударах России по больницам в САР

"Госпиталь" на самом деле оказался логовом террористов.

В Министерстве обороны России прокомментировали материал NYT об авиаударе на больницы Сирии Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков заявил, что истребители России не при чем. Он назвал статью американского издания "манипуляцией со стороны террористов и британских спецслужб". Слова спикера приводят "РИА Новости".

Все представленные якобы доказательства не стоят даже бумаги, на которой они были напечатаны комментирует генерал-майор

Генерал-майор также сожалеет, что серьезное издание стало жертвой неправды. По словам военного, "госпиталь" на самом деле был защищенным бункером террористов в пещере. Эти сведения могут подтвердить 60 журналистов, которые видели это своими глазами. Удар нанесен по цели в городе Идлиб.

Ранее Piter.tv писал о том, что Россия проведет пуски крылатых и баллистических ракет в рамках учений.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Russia Insight, rusvesna. su1945, Гвардеец Империи