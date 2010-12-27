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Россия проведет пуски крылатых и баллистических ракет в рамках учений
Сегодня, 13:10
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lesjasap

Россия проведет пуски крылатых и баллистических ракет в рамках учений

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Три дня Россия будет готовить военных к угрозе со стороны вероятного врага.

Минобороны России анонсировало военные учения с участием крылатых и баллистических ракет. Подробности рассказали в "ТАСС" со ссылкой на генерал-майора Евгения Ильина. Эксперт объяснил иностранным атташе цели мероприятия во время брифинга.

Маневры пройдут с 15 по 17 октября, в работах будут задействованы 12 тысяч человек и 105 самолетов. Также заявлена морская поддержка в виде 15 надводных кораблей и пяти подводнвх лодок. Стратегические пуски будут проводиться на трех полигонах: Пембое, Чиже и Куре

В ведомстве подчеркнули, что подготовка носит оборонительный характер. Она научит солдат сдерживать натиск условного противника и применять новые методы защиты.

Ранее Piter.tv писал о том, что американский флот поздравили картинкой с российским крейсером.

Фото: Piter.tv 

Видео: YouTube/

Теги: армия, военная техника, военные учения, ракеты
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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