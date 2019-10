Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером

Политик из США перепутал американский крейсер с российским.

Конгрессмен США Брайан Маст поздравил американский флот фотографией российского крейсера. О конфузе сообщили пользователи Twitter, когда увидели надпись "Happy birthday to the US Navy!". Политик поблагодарил за службу всех мужчин и женщин, которые обеспечивают "безопасность наших вод".

К посту представитель Республиканской партии приложил снимок корабля "Петр Великий". Последний является российским ракетоносителем, включенный в список "самых смертоносных кораблей мира" по версии журнала The National Interest.Известно, что "ПВ" регулярно совершает морские походы через три океана. Однако сам корабль приписан в Североморску.

Журналисты из издания Politico пошутили, что 13 октября отмечаются две великие традиции. Одна из них заключается в в праздновании Дня рождения ВМС США, а вторая - постить в твиттер фотки российских кораблей в честь праздника.

Напомним, что уже не в первый раз американские политики делают подобные ошибки в соцсетях.

Ранее Piter.tv писал о том, что британский корабль сопроводил отряд Балтийского флота через Ла-Манш.

Фото: Piter.tv, Twitter/@dave_brown24

Видео: YouTube/SpacePRedator, Twitter/@dave_brown24