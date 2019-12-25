Путин 22 ноября примет участие в церемонии спуска на воду ледокола "Якутия"

Он примет участие по видео-конференц-связи.

Президент РФ Владимир Путин 22 ноября по видео-конференц-связи примет участие в церемонии поднятия флага на атомном ледоколе "Урал" и спуске на воду ледокола "Якутия". Такая информация появилась на официальном сайте Кремля.

Новые универсальные атомные ледоколы проекта 22220 построены на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге и являются самыми большими и мощными в мире.

По проекту, который реализуется с 2013 года, будет построено пять ледоколов. "Арктика" и "Сибирь" уже находятся в составе атомного флота РФ, сейчас на Балтийском заводе ведется строительство ледоколов "Якутия" и "Чукотка".

Фото: пресс-служба Балтийского завода