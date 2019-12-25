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В Петербурге перенесли мероприятие по спуску на воду атомного ледокола "Якутия"
Сегодня, 11:01
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге перенесли мероприятие по спуску на воду атомного ледокола "Якутия"

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Крестной матерью атомохода согласилась стать Заместитель Председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко. 

В Петербурге перенесли торжественный спуск на воду третьего серийного атомного ледокола "Якутия". Спуск на воду состоится 22 ноября на Балтийском заводе (входит с состав Объединенной судостроительной корпорации). Ранее меропритие было запланировано на 18 ноября.

Крестной матерью атомохода согласилась стать Заместитель Председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко. 

Среди почетных гостей на спуске ожидается присутствие представителей Правительства Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга, генерального директора ГК "Росатом" А.Е.Лихачева, генерального директора АО "ОСК" А.Л.Рахманова.

Фото: пресс-служба Балтийского завода

Теги: ледокол, спуск на воду
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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