В Петербурге на следующей неделе на воду спустят атомный ледокол "Якутия"

Длина судна составит 173,3 метра, ширина – 34 метра, водоизмещение – 33,5 тысячи тонн.

В Петербурге завершается строительство атомного ледокола "Якутия". Спустить его на воду планируется 18 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Балтийского завода.

Это будет третий серийный атомный ледокол проекта 22220. "Крестной матерью" ледокола станет зам председателя правительства России Виктория Абрамченко.

Длина судна составит 173,3 метра, ширина – 34 метра, водоизмещение – 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут провожать караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до 3 метров.

В августе атомный ледокол "Якутия" задымился на Балтийском заводе. Сотрудников сразу же эвакуировали, никто не пострадал, материального ущерба не было.

Фото: пресс-служба Балтийского завода