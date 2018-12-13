Британский корабль сопроводил отряд Балтийского флота через Ла-Манш

ВМС БРитании рассказали о миссии по сопровождению российского флота.

Британский сторожевик сопроводил группу кораблей ВМФ России через пролив Ла-Манш. Сейчас флот из трех кораблей направляется в Индийский океан. В состав российских кораблей входят экипажи "Ярослава Мудрого", танкера "Ельня" и буксира "Виктор Коневецкий". Информацию подтвердили в пресс-службе местных ВМС.

Британский корабль HMS Mersey вместе с ВМФ России следовал вдоль берегов Соединенного Королевства. Иностранцы завершили миссию, когда российские корабли покинули британские воды.

Напомним, что ВМФ России будет принимать участие в форуме "Индра-2019", который пройдет в декабре. Это мероприятие станет международным сотрудничеством с Индией в районе Атлантики.

Ранее Piter.tv писал о том, что Индия прокомментировала ситуацию с закупкой у России С-400.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

