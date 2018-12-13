Британский корабль сопроводил отряд Балтийского флота через Ла-Манш

Британский сторожевик сопроводил группу кораблей ВМФ России через пролив Ла-Манш. Сейчас флот из трех кораблей направляется в Индийский океан. В состав российских кораблей входят экипажи "Ярослава Мудрого", танкера "Ельня" и буксира "Виктор Коневецкий". Информацию подтвердили в пресс-службе местных ВМС.
Британский корабль HMS Mersey вместе с ВМФ России следовал вдоль берегов Соединенного Королевства. Иностранцы завершили миссию, когда российские корабли покинули британские воды.
Напомним, что ВМФ России будет принимать участие в форуме "Индра-2019", который пройдет в декабре. Это мероприятие станет международным сотрудничеством с Индией в районе Атлантики.
Ранее Piter.tv писал о том, что Индия прокомментировала ситуацию с закупкой у России С-400.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/
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