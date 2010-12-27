Индия прокомментировала ситуацию с закупкой у России С-400

В МИД Индии прокомментировали покупку С-400 у России. Политики заявили, что никто не может указывать государству у кого делать закупки военного оборудования. Об этом сообщил глава ведомства Субраманиам Джайшанкар.
Мы бы не хотели, чтобы какое бы то ни было государство диктовало нам, что покупать или не покупать у России - равно как чтобы нам диктовали, что приобретать или не приобретать у США
комментирует спикер
По мнению политика, прерогатива закупок военного оборудования всегда была суверенным правом для Индии. Правительство способно самостоятельно решить, какую технику и у кого приобретать. Такая реакция стала ответом на диктатуру США, призывающих отказать в покупке боевой техники России.
Напомним, что контракт с Россией Индия заключила в октябре 2018 года. Военные доставят государству пять ракетных комплексов. Стоимость техники обошлась властям Нью-Дели в 5,43 миллиарда долларов.
Ранее Piter.tv писал о том, что Турция может купить российские Су-57 на выгодных для себя условиях.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/
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