Индия прокомментировала ситуацию с закупкой у России С-400

Глава МИД высказался насчет заключенного контракта.

В МИД Индии прокомментировали покупку С-400 у России. Политики заявили, что никто не может указывать государству у кого делать закупки военного оборудования. Об этом сообщил глава ведомства Субраманиам Джайшанкар.

Мы бы не хотели, чтобы какое бы то ни было государство диктовало нам, что покупать или не покупать у России - равно как чтобы нам диктовали, что приобретать или не приобретать у США комментирует спикер

По мнению политика, прерогатива закупок военного оборудования всегда была суверенным правом для Индии. Правительство способно самостоятельно решить, какую технику и у кого приобретать. Такая реакция стала ответом на диктатуру США, призывающих отказать в покупке боевой техники России.

Напомним, что контракт с Россией Индия заключила в октябре 2018 года. Военные доставят государству пять ракетных комплексов. Стоимость техники обошлась властям Нью-Дели в 5,43 миллиарда долларов.

Ранее Piter.tv писал о том, что Турция может купить российские Су-57 на выгодных для себя условиях.

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