Турция может купить российские Су-57 на выгодных для себя условиях

Иностранцы готовы рассматривать наиболее выгодные предложения по вооружению.

Турция может купить российские истребители Су-57 на выгодных для себя условиях. Спикер Великого национального собрания Мустафа Шентоп заявил, что Анкара может приобрести любое вооружение для обеспечения собственной безопасности. Государство также может использовать его в оборонной промышленности.

.Сейчас Турция заинтересована в создании буферной зоны в Сирии. Это позволит ликвидировать террористический коридор в регионе.Спикер добавил, что договоренность по поставкам может быть не только с Россией, но и с какой-либо третьей стороной. Покупка зависит от тех условий, которые предлагает поставщик.

Это, помните, случилось и в отношении С-400, мы купили С-400. Турция может купить для своей обороны какие-либо средства только на выгодных условиях... объясняет Шентоп

Турок добавил, что покупка комплексов не означает, что военные сразу же направятся в Сирию на боевые операции. Он напомнил, что Турция проводит вместе с США патрулирование региона. Если это не принесет достаточных результатов, то власти будут готовы действовать решительно. Политик рассказал, что буферная зона на восток Евфрата будет организована в ближайшее время.

Ранее Piter.tv писал о том, что Эрдоган рассказал о новой операции в Сирии на востоке от Евфрата.

Фото: Pixabay.com

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