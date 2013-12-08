Власти Мексики передадут армии и флоту контроль над аэропортами юга страны

Андрес Мануэль Лопес Обрадор рассказал о создании авиакомпании Mexicana de Aviación.

Власти Мексики передадут армии и военно-морскому флоту от министерства по обороне контроль над национальными аэропортами, расположенными в южной части латиноамериканской страны. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференуии сделал президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор, выступая в штате Кампече. Глава государства напомнил жителям о правительственных планах по созданию в профильном ведомстве авиакомпании Mexicana de Aviación. В частности, это предприятие будет заниматься и коммерческой экcплуатацией президентского борта. Руководство компании будет управлять тремя местными воздушными гаванями.

Мы уже приняли решение, в Кампече всё готово ... сообщаю вам, что аэропорт Сьюдад-дель-Кармен будет управляться военно-морским флотом, а Кампече - министерством обороны. Новой авиакомпании ... планируется передать аэропорты Четумаль, Паленке и Кампече Андрес Мануэль Лопес Обрадор, президент Мексики

СТоит пояснить, что Mexicana de Aviación, по словам президента, будет сформирована до конца 2023 года. Она будет управляться государственной инфраструктурной компанией Olmeca-Maya-Mexica, который создает "Поезд Майя", новый Международный аэропорт Фелипе Анхелеса в Мехико AIFA и аэропорт Тулума.

Мексика предложила создать комитет по достижению мира на Украине.

Фото и видео: YouTube / Andrés Manuel López Obrador