Марсело Эбрард презентовал в СБ ООН предложение президента Мексики.

Мексика предложила создать комитет по достижению мира на Украине. Соответствующее заявление в ходе выступления на министерском заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке сделал глава внешнеполитического ведомства Марсело Эбрард. По словам спикера, международное сообщество должно сосредоточить свои усилия для достижения урегулирования украинского конфликта. Чиновник отметил, что представляет коллегам инициативу латиноамериканского президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора о помощи генеральному секретариату Всемирной организации за счет формирования диалога при участии лидеров стран и правительств.

Включая, если это возможно, премьер-министра Индии Нарендру Моди и <...> Папу Римского Франциска… выработать новые механизмы для диалога и создать пространства для посредничества, которые укрепляли бы доверие и снижали напряженность. Марсело Эбрард, глава МИД Мексики

Ранее президент Мексики неоднократно заявлял о том, что подобное предложение будет представлено в СБ ООН. В начале августа 2022 года политик говорил о необходимости по меньшей мере на пять лет прекратить все военные конфликты и торговые войны на планете ради для борьбы с глобальным кризисом.

Глава британского МИД призвал мир не признавать результаты референдумов на Украине.

Фото и видео: YouTube / Организаций Объединенных Наций