Джеймс Клеверли сообщил о том, что РФ может сфабриковать результаты голосования.

Глава британского внешнеполитического ведомства призвал мировое сообщество не признавать результаты предстоящих референдумов на Украине. Об этом Джеймс Клеверли рассказал на министерском заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. По мнению спикера, российская сторона сфальсифицирует результаты голосования и волеизъявления жителей Херсонской и Запорожской областей, а также ЛНР и ДНР.

Именно это он намерен сделать. Я призываю все страны отвергнуть этот фарс и отказаться признавать какие бы то ни было результаты. Джеймс Клеверли, глава МИД Британии

Министр иностранных дел Британии также высказал мнение о том, что Москва перекладывает вину за продовольственный кризис и нехватку удобрений на глобальном рынке на те страны, которые обеспечили санкционное антироссийское давление. В Лондоне уточнили, что ограничения не затрагивают продукты питания.

Джонсон по ошибке поблагодарил Путина за "вдохновляющее руководство".

Фото и видео: YouTube / Организаций Объединенных Наций