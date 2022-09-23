Бывший британский премьер-министр Борис Джонсон по ошибке поблагодарил Путина за "вдохновляющее руководство". Это произошло в тот момент, когда политик выступал в Лондоне с речью, призывающей оказывать поддержку украинскому народу. Пользователи социальных сетей оценили оговорку экс-главы правительства. Они сочли, что чиновник впервые за свою карьеру сказал правду.
Истина наконец-то прозвучала из уст Бориса Джонсона.
один из участников дискуссии
Еще один читатель сайта британского парламента отметил, что инцидент не был случайностью, так как Борис Джонсон "точно знал, о чем говорит". Еще один пользователь соцсетей добавил, что теперь из-за этого эпизода политик останется в новостной повестке еще на неделю.
Джонсон покинул резиденцию премьера на Даунинг-стрит.
Фото и видео: Telegram /SHOT
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