Сергей Зыбинский рассказал о работе "Запада" на СВО.

Потери Вооруженных сил Украины за минувшие сутки в зоне проведения специальной военной операции на купянском направлении составили до 85 солдат, также был уничтожен склад боеприпасов территориальной обороны. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 13 августа сделал руководитель пресс-службы "Запада" Сергей Зыбинский. Эксперт подчеркнул, что задачи выполнены при поддержке артиллерии и авиации. Противник лишился двух бронетранспортеров, двух единиц автомобильной техники, артиллерийской установки M777 и гаубицы M109 Paladin американского производства. В рамках контрбатарейной борьбы ликвидирована САУ "Гвоздика".

Поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Ольшана и Котляровка Харьковской области. Потери противника составили до 85 украинских военнослужащих. Сергей Зыбинский, глава пресс-службы "Запада"

Эксперт пояснил, что военнослужащими уничтожен склад боеприпасов 114 бригады ТРО, расположенный в районе Глубокого Харьковской области.

ВС России продолжают выбивать технику и личный состав ВСУ, заявил Шойгу.

Фото и видео: Минобороны России