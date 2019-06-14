ВС России продолжают выбивать технику и личный состав ВСУ, заявил Шойгу

Сергей Шойгу оценил работу военнослужащих на СВО.

Вооруженные силы России продолжают ликвидировать личный состав и технику Вооруженных сил Украины, которые пытаются вести свое контрнаступление. Соответствующее заявление в рамках выступления в эфире телеканала "Россия-1" сделал министр по обороне Сергей Шойгу. Чиновник заметил, что на текущий момент специальной военной операции для ВС РФ основной задачей является выбивание вооружения противника.

Продолжаем выбивать, и выбивать, и выбивать технику, выбивать личный состав - всех, кто продолжает уже который месяц контрнаступление. Мы пережили, прошли уже весеннюю, летнюю кампании, и сейчас уже осенняя кампания. Но, собственно, она уже сейчас идет. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Глава Минобороны РФ подчеркнул, что сейчас военнослужащие занимаются тем, что держат активную оборону на нужных и необходимых направлениях СВО. Он признал, что на определенных территориях оьстановка складывается сложнее, но где-то - проще.Он добавил, что бойцы и командиры действуют уверенно.

Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25.

Фото и видео: Telegram / Вести