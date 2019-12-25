В Минобороны оценили потенциал комплексов "Искандер-М"

Комплекс будет использоваться российской армией минимум до 2030 года.

В Минобороны России оценили потенциал оперативных ракетно-тактических комплексов "Искандер-М". Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал начальник Ракетных войск и артиллерии ВС РФ, генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

По словам эксперта комплекс останется основным в ракетных войсках минимум до 2030 года. Это связано с тем, что еще долгое время "Искандер-М" будет соответствовать современным требованиям. По мнению Матвеевского, потенциал для модернизации системы реализован к настоящему времени менее, чем наполовину.

Глава Ракетных войск и артиллерии объяснил, что Россия также имеет научный потенциал для разработки новейшего комплекса, который заменит собой "Искандер-М".

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Фото: Минобороны России