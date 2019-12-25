Сергей Боярский поделился личным воспоминанием об отце в праздничный день

Боярский пожелал петербургским отцам здоровья и семейного счастья.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский поздравил жителей Петербурга с Днем отца. Поздравление он опубликовал в своем канале в мессенджере "Макс".

Депутат рассказал, что примером для него всегда был собственный отец. По словам Боярского, с годами он все больше осознает значение семейного воспитания и хочет, чтобы его дети с теплотой вспоминали время, проведенное вместе с ним.

В завершение обращения Боярский поздравил всех отцов с праздником и пожелал им здоровья и счастливых моментов в кругу семьи.

Ранее мы сообщили о том, что Михаилу Боярскому вручили Почетный знак "Честь и слава Санкт-Петербурга".

Фото: пресс-служба "Единой России"