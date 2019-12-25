Смольный поздравил петербургских отцов и рассказал о поддержке семей

В День отца в Петербурге запланировали фестивали, выставки и семейные конкурсы.

Губернатор Александр Беглов поздравил жителей Петербурга с Днем отца. В обращении он подчеркнул, что воспитание детей требует ежедневного труда и большой ответственности, а поддержка отца помогает ребенку чувствовать себя защищенным и раскрывать свои способности. Поздравление опубликовала пресс-служба Смольного.

По словам главы города, отцы играют важную роль в укреплении семьи и общества. Отдельно он отметил мужчин, которые участвуют в специальной военной операции и защищают Петербург и страну.

Беглов также напомнил о мерах поддержки семей, предусмотренных Социальным кодексом Петербурга. Особое внимание город уделяет многодетным семьям, семьям участников СВО, родителям детей с ограниченными возможностями здоровья, а также студенческим семьям.

В честь праздника в нескольких районах Петербурга запланированы фестивали, выставки, конкурсы и другие мероприятия. Во вторник, 20 октября, в физкультурно-оздоровительном комплексе на проспекте Испытателей пройдет семейный конкурс "Мой папа самый лучший".

В завершение поздравления губернатор пожелал петербуржцам крепкого здоровья, семейного счастья и радости от общения с детьми.

Фото: пресс-служба Смольного