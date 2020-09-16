Военные напали на тренировочный лагерь террористов.

"Искандер-М" атаковал объект с бойцами иностранной ЧВК в Сирии. Об этом сообщили журналисты Telegram-канала "Военкоры Русской Весны" со ссылкой на собственный источник. Эксперты уточнили, что за последние месяцы российские военнослужащие ликвидировали объекты боевиков в Идлибе, на которых тренировались частные наемники.

В атаке были задействованы бомбардировщики Су-34 и Су-24М Воздушно-космических сил России, а также оперативно-тактический комплекс "Искандер-М". От нападения пострадал лагерь террористической организации "Хайат Тахрир аш Шам", которая запрещена на территории России. В общей сложности объект занимает площадь более 90 гектаров. Он находится к северу от города Маарет-Мисрин. По данным Минобороны, там проходили обучение около 300 боевиков под руководством иностранных ЧВК.

В сирийском Идлибе умер турецкий генерал.

Видео: YouTube / rusvesna. su1945