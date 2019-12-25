ВКС РФ атаковала штабы кавказских и узбекских группировок в Сирии.

Названы цели новых ударов Воздушно-космических сил России в Идлибе. Об этом сообщили журналисты информационного агентства "Красная Весна". По данным собственного источника СМИ, российские самолеты напали на штабы кавказских и узбекских группировок в Сирии.

Преимущественно были уничтожены склады с вооружением и боеприпасами, а также некоторое количество лёгкой автомобильной техники сообщение источника

Уточняется, что удары наносились по объектам боевиков в населенных пунктах Хирш Батинта и Маарат Мысрин на севере региона, а также в деревне Кафр Увейд на юге. Представители Telegram-каналаа Reverse side of the medal рассказали, что пострадал тренировочный лагерь террористической организации "Хайят Тахрир Аш-Шам", деятельность которой запрещена на территории России.

Напомним, что по данным сирийских СМИ, 15 сентября ВКС России нанесли крупнейший удар по позициям боевиков с марта 2020 года.

В деле о гибели российских военных в Сирии появился яд.