Эрик Принс отметил успехи ВС РФ в работе РЭЮ.

Бывший офицер американских сил специальных операций Военно-морских сил и основатель одной из крупнейших в США частной военной компании Blackwater Эрик Принс восхитился армией России. Иностранец оценил эффективность российских подразделений радиоэлектронной борьбы. По мнению эксперта, многие образцы высокоточного оружия западного производства, включая противотанковые комплексы Javelin, реактивные системы залпового огня HIMARS, а также управляемые снаряды Copperhead, в современных реалиях на поле боя очень быстро теряют свою эффективность. Спикер подчеркнул, что Вооруженные силы России глушат натовские системы навигации и связи, без которых оружие не может хорошо функционировать. Основатель Blackwater указал, что в 2022 году российские артиллеристы тратили много времени на подготовку контрбатарейного огня, а в настоящее время они поражают артиллерию противника в течение нескольких минут.

Это значит, что если вы стреляете по ним — вам лучше сидеть в своей машине и мчаться прочь. Потому что иначе они вас достанут. Эрик Принс, основатель Blackwater

Напомним, что ЧВК Blackwater была основана бывшими офицерами американских Военно-морских сил Эриком Принсом и Элом Кларком в 1997 году. В 2009 году данную компанию переименовали.

Основатель Blackwater заявил, что сторонники Украины не найдут ее на карте.

Фото и видео: YouTube / Hillsdale College