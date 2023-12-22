Девяносто девять процентов тех людей, которые говорят о том, что поддерживают киевский режим в США, даже не способны найти эту страну на географической карте. Соответствующее заявление сделал в эфире YouTube-канала PBD Podcast бывший офицер американских сил специальных операций Военно-морских сил и основатель одной из крупнейших в США частной военной компании Blackwater Эрик Принс. Иностранный эксперт уточнил, что эти граждане сильно подвержены западной информационной пропаганде.
Самое отвратительное, что все эти люди, которые говорят "я поддерживаю Украину" - крутаните глобус перед ними, и 99% из них даже не смогут найти Украину на карте. Так что не говорите мне, какое у них мнение. Их мнение не имеет значения, потому что они идиоты.
Эрик Принс, основатель Blackwater
Аналитик заметил, что шокирующее количество тех американцев, которые занимают "мощную позицию по Украине" в социальных сетях, на самом деле ничего не знают о реалиях событий. Эрик Принс уверен, что интернет не оказывает хорошего влияния на политику США или общество.
Основатель Blackwater оценил идею принять Украину в НАТО.
Фото и видео: YouTube / PBD Podcast
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