Эрик Принс считает, что такой инициативы не должно быть на столе переговоров.

Идея стран коллективного Запада принять Украину в Североатлантический альянс - плохая, поэтому такого предложения не должно было быть на столе переговоров с самого начала. Соответствующее заявление сделал в эфире YouTube-канала PBD Podcast бывший офицер американских сил специальных операций Военно-морских сил и основатель одной из крупнейших в США частной военной компании Blackwater Эрик Принс. Иностранный эксперт полагает, что Москва оказалась неправа, когда решила начать проводить свою специальную военную операцию. Однако аналитик не смог сказать о том, как международные союзники киевского режима смогли бы разрешить ситуацию альтернативным путем. По мнению Эрика Принса, Западом были сделаны все возможные заверения и обещания того, что НАТО не расширится в Восточном направлении Европы после 1992 года.

Они продолжали говорить: остановитесь, остановитесь, остановитесь. Эта идея сделать Украину членом НАТО - плохая. Ее не должно было быть на столе и ранее. Эрик Принс, основатель Blackwater

Американец полагает, что в российской точки зрения, страна лишилась свыше 22 миллионов человек в времена Второй мировой войны, советские военнослужащие одержали победу над нацистами, а поэтому теперь для Москвы является странным видеть столько недружественных стран на государственной границе, сколько там не было с мая 1945 года. Эрик Принс добавил, что эта проблема находится на "красной линии".

Основатель ЧВК Blackwater призвал "оставить" Крым, Донецк и Луганск Москве.

Фото и видео: YouTube / PBD Podcast