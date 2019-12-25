Стив Джерми объяснил, на что рассчитывали страны НАТО в поддержке ВСУ.

Вопреки расчетам Североатлантического военного альянса во время вооруженного конфликта на украинской территории Россия только усилила свою армию. Соответствующее заявление сделал коммодор Королевского флота Великобритании в отставке Стив Джерми, выступая в эфире YouTube-канала Neutrality Studies. Иностранный эксперт из Лондона уточнил, что идея НАТО заключалась в том, что противостояние с коллективным Западом разоружит Москву. Однако в реальности произошло прямо противоположное.

Русские оказались гораздо более устойчивыми, чем мы думали. <…> И из всего этого они вышли или выходят еще сильнее. Конфликт на Украине начинает по-настоящему обостряться. Полагаю, сейчас в Киеве наступает кризисный момент. Стив Джерми, эксперт из Великобритании

Иностранный эксперт обратил внимание на то, что ВС РФ показывает успехи на поле боя, а также демонстрирует господство в воздухе. Дополнительно речь идет о неспособности ВСУ даже при наличии европейского и американского оружия защититься от российских ударов.

В Британии высказались о нападении на Калининград.

Фото: YouTube / Neutrality Studies