СКА расстался с Ларионовым без дополнительных выплат

Игорь Ларионов ушел из СКА без компенсации за расторжение контракта.

Петербургский СКА не планирует выплачивать денежную компенсацию Игорю Ларионову после его ухода с поста главного тренера. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По информации издания, клуб не намерен перечислять бывшему наставнику дополнительные средства. При этом трудовые отношения с Ларионовым прекратили по соглашению сторон.

Ларионов возглавлял армейцев с июня 2025 года. Перед сменой тренера команда потерпела 5 поражений подряд. После 15 матчей в сезоне КХЛ-2026/2027 СКА набрал 17 очков и занимает восьмое место в Западной конференции.

Новым главным тренером петербургского клуба стал Андрей Разин, ранее работавший с магнитогорским "Металлургом". Его контракт со СКА рассчитан до конца сезона 2027/2028.

Ранее мы сообщили о проигрыше СКА.

Фото: pxhere.