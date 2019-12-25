В Петербурге появились сквер Солдатского Подвига и сквер Академика Горынина

Пять зеленых зон Петербурга получили имена героев войны и выдающихся ученых.

В Петербурге присвоили названия пяти безымянным зеленым зонам в разных районах города. Постановление об этом подписал губернатор Александр Беглов. Документ закрепил решения Топонимической комиссии, принятые в июне, сообщили в пресс-службе Смольного.

На Вишерской улице в Шушарах появился сквер Солдатского Подвига. Его название посвящено защитникам Ленинграда, которые сражались в годы блокады на территории современного поселка. В Ушково скверу у пересечения Приморского шоссе и Пляжевой улицы присвоили имя Героя Советского Союза Дмитрия Ушкова (1922–1944), участника Великой Отечественной войны и обороны Ленинграда. Поселок носит имя военного с 1948 года.

В Василеостровском районе, к юго-востоку от пересечения Морской набережной и Мичманской улицы, теперь находится сквер Академика Горынина. Он назван в честь академика РАН Игоря Горынина (1926–2015), основоположника современного материаловедения и руководителя Центрального научно-исследовательского института конструкционных материалов "Прометей". Ученый жил неподалеку, на Новосмоленской набережной.

Еще два названия появились на новых намывных территориях Васильевского острова. Сквер между проспектом Крузенштерна, улицей Чирикова, бульваром Головнина и улицей Лисянского назвали в честь исследователей Арктики, двоюродных братьев Харитона (1700–1763) и Дмитрия (1701–1771) Лаптевых.

Ранее на Piter.TV: на Суздальском проспекте появилось новое общественное пространство.

Фото: Piter.TV