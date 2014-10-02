В Минобороны России назвали причину активности США в Черном море

Эти действия носят дестабилизирующий характер в регионе, отметили в ведомстве.

Одной из целей военных учений Соединенных Штатов в Черном море является "военное освоение территории Украины". Об этом пишет издание "Ведомости" со ссылкой на пресс-службу российского министерства обороны.

В ведомстве отметили, что данные действия носят дестабилизирующий характер в Черноморском регионе.

Речь идет о внеплановых действиях сил США, которые создают многонациональную группировку вооруженных сил в непосредственной близости от российской границы. из сообщения Минобороны РФ

В ходе этих учений могут быть задействованы тактическая, патрульная и стратегическая авиация, а также контингент ВС Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины. Оборонное российское ведомство утверждает, что таким образом участники данных мероприятий изучают "предполагаемый театр военных действий", в случае подготовки Киевом силового решения на Донбассе.

Также в Минобороны считают, что целью таких действий Вашингтона служит "военное освоение территории Украины".

Ранее американский самолет-разведчик приблизился к границе РФ на 35 километров.

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