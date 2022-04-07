Михаил Мизинцев рассказал о том, что Киев не хочет заниматься процессом по обмену пленными.

В Минобороны РФ сообщили о срыве украинской стороной обмена военнопленными. Соответствующей информацией с журналистами поделился руководитель российского Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев. По словам генерал-полковника, уже длительное время киевский режим срывает мероприятия. При этом процесс обмена имеет предварительные согласованные условия. Однако Украина отвергла представленный список собственных военнослужащих без объяснения причин.

Киевские власти на протяжении длительного времени срывают обмен военнопленными, причем на предварительно согласованных условиях. Планируемый на сегодня обмен военнопленными также сорван украинской стороной. Михаил Мизинцев, генерал-полковник РФ

Во время регулярного брифинга с журналистами в Москве пресс-секретарь МИД России Мария Захарова уточнила, что каждый раз срыв обмена пленными происходит по вине украинской стороны и из-за нежелания властей Киева заниматься данным направлением гуманитарного сотрудничества.

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Фото и видео: Минобороны России