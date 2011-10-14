Игорь Конашенков сообщил об операции на аэродроме Чернобаевки.

В российском министерстве по обороне заявили, что армия сбила пять украинских ракет реактивной системы залпового огня "Смерч". Миссия успешно выполнена в районе украинского аэродрома Чернобаевка, расположенного на территории Херсонской области. Такими сведениями с журналистами во время регулярного утреннего брифинга от 28 марта поделился официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

В районе аэродрома Чернобаевка Херсонской области сбиты в воздухе пять ракет украинской реактивной системы залпового огня "Смерч. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Представитель МО РФ уточнил, что за все время проведения специальной военной операции отечественные войска ликвидировали 308 беспилотных летательных аппаратов противника, а также 1 713 танков и 170 установок реактивных систем залпового огня (РСЗО). Вооруженными силами России уничтожены 715 минометов и другой полевой артиллерии, 1 557 единиц украинской автомобильной техники.

В МО РФ: группировка ВС в ходе наступления вышла к южным окраинам Новоселовки.

Фото и видео: Минобороны России

