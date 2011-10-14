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В МО РФ: группировка ВС в ходе наступления вышла к южным окраинам Новоселовки

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Игорь Конашенков рассказал об успехах армии на утро 28 марта.

В российском министерстве по обороне заявили, что группировка Вооруженных сил РФ в ходе наступления вышла к южным окраинам украинского населенного пункта Новоселовка. Об этом в рамках регулярного утреннего брифинга рассказал официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

Группировка войск ВС РФ продолжая успешные наступательные действия, вклинилась на 2 километра вглубь обороны 95-й десантно-штурмовой бригады украинских вооруженных сил и вышла к южным окраинам Новоселовки.

Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Представитель МО РФ уточнил, что за последние сутки российская оперативно-тактическая авиация и ракетные войска ликвидировали на территории Украины 36 военных объектов. В данный перечень попали два зенитных ракетных комплекса, одна установка реактивной системы залпового огня, а также три склада боеприпасов и еще два склада горюче-смазочных материалов. Под воздушными ударами оказались 23 района сосредоточения боевой техники противника.

Шольц высказался против бесполетной зоны на Украине и отправки миротворцев НАТО.

Фото и видео: Минобороны России
 

Теги: донбасс, игорь конашенков, минобороны, новоселовка
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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