Шольц высказался против бесполетной зоны на Украине и отправки миротворцев НАТО

Канцлер Германии рассказал, что вместо военного давления на РФ Запад выбрал санкционное.

Немецкий канцлер Олаф Шольц высказался против бесполетной зоны на Украине и отправки миротворческого контингента НАТО в страну. Таким мнением чиновник поделился с журналистами на местном телеканале ARD. Эксперт думает, что сейчас Запад делает все необходимое для того, чтобы помочь киевскому режиму.

Мы не будем действовать там в военной сфере, даже если называть это миротворческими войсками. Мы не будем добиваться там бесполетной зоны…главный инструмент - санкции. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Напомним, что Варшава выступила с предложением направить миротворческую миссию НАТО в западные области Украины. Президент Анджей Дуда хотел презентовать предложение американскому коллеге Джо Байдену на саммите военного альянса, который прошел 24 марта. По результатам мероприятия генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг уточнил, что НАТО не будет направлять войска на Украину, потому что не хочет полномасштабного конфликта с Москвой.

Шольц: смена власти в России не является целью НАТО.

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