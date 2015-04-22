Шольц: смена власти в России не является целью НАТО

Канцлер Германии рассказал, чего военный альянс хочет добиться в кризисе между Киевом и Москвой.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что смена власти в России не является целью НАТО. Такое заявление чиновник сделал в эфире местного телеканала ADR. Таким образом гость программы прокомментировал заявления американского президента Джо Байдена, которые тот сделал в рамках своего рабочего визита в Польшу.

Это не является целью НАТО или американского президента.Мы долго говорили в Белом доме. Мы оба едины во мнении, что это не предмет и не цель политики, которую мы преследуем. Олаф Шольц, канцлер Германии

Глава правительства ФРГ заметил прессе, что целью Североатлантического альянса должно быть подписание некого соглашения между Россией и Украиной, между президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Ведущая спросила у Шольца о том, допустил ли лидер Белого дома "опасную ошибку" при выборе формулировки. Канцлер считает, что этого не произошло, а Байден "сказал то, что сказал". При этом Германия надеется на дальнейшее распространения демократии в мире, но Берлин полагает, что бороться за свободу в каждой отдельной стране должно ее население.

Макрон после слов Байдена: "не позволил бы себе оскорблять Путина".

Фото: YouTube / DerTagesspiegel