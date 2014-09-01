Военнослужащие погибли в боях 16 ноября.

В Минобороны Армении сообщили о шести погибших при боях на государственной границе с Азербайджаном. Известно, что человеческие жертвы страна понесла во время боев, продолжающихся 16 ноября. В оборонном ведомстве заметили, что сейчас ведутся поиски пропавших без вести. Активное участие в миссии принимает российская сторона. Также между Ереваном и Баку ведутся переговоры о возвращении на родину пленных.

В ходе боевых действий, развернувшихся 16 ноября на восточном направлении Армении в результате атаки азербайджанских ВС, у армянской стороны, по имеющейся на данный момент информации, есть шестеро погибших. пресс-служба Минобороны Армении

К 10 часам утра 19 ноября (к 9 часам по московскому времени) ситуация на армяно-азербайджанской границе считается относительно стабильной и контролируемой.

Армения заявила о нарушении режима прекращения огня военными Азербайджана на границе.

Фото: Pixabay.com

