  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Армения заявила о нарушении режима прекращения огня военными Азербайджана на границе
Сегодня, 10:51
158
phil_k Добавить в Яндекс.Новости

Армения заявила о нарушении режима прекращения огня военными Азербайджана на границе

0 0

В свою очередь азербайджанская сторона утверждает, что ВС Армении вели огонь на протяжении пяти часов из разнокалиберного стрелкового оружия.

Министерство обороны Армении обвинило военнослужащих Азербайджана в нарушении режима прекращения огня на границе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что азербайджанские военные открыли беспорядочный огонь в районе Тавушской области. Их действия были подавлены "ответными мерами", заявили в оборонном ведомстве.

По состоянию на 10:00 18 ноября ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная.

из заявления минобороны Армении

В свою очередь в министерстве обороны Азербайджана заявили, что ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанских военных в Товузском направлении. Огонь вели 17 ноября на протяжении пяти часов с перерывами из разнокалиберного стрелкового оружия, отметили в ведомстве.

Напомним, 16 октября в приграничных районах Сюникской области Армении произошел конфликт между военными ВС Армении и Азербайджана. Ереван заявил, что Баку начало наступление вглубь Армении. В свою очередь власти Азербайджана отвергают данные обвинения и утверждают обратное - армянские военнослужащие первые пошли в атаку. 

В министерстве обороны РФ подтвердили, что стороны конфликта прекратили боевые после переговоров глав оборонных ведомств двух государств минобороны с российским коллегой Сергеем Шойгу.

Ранее Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в прямой агрессии против страны. 

Фото: pixabay.com

Теги: азербайджан, армения, обстрел, режим прекращения огня
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии