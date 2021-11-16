Пашинян обвинил Азербайджан в прямой агрессии против Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в прямой агрессии против страны. Об этом он заявил на заседании Совета Безопасности страны.
Пашинян осудил действия соседей в восточном направлении границы. Ранее сообщалось, что в результате действий вооруженных сил Азербайджана 12 армянских военных попали в плен.
Призываю международное сообщество принять адресные заявления, осуждающие агрессию Азербайджана. Разговоры о пограничном споре нелепы и бессмысленны.
Никол Пашинян, премьер-министр Армении
Также Пашинян добавил, что его страна защитит всеми силами свой суверенитет и территориальную целостность.
Ранее Ереван обратился к Москве с призывом защищать суверенную территорию Армении.
Видео: Facebook / Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все