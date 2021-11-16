Пашинян обвинил Азербайджан в прямой агрессии против Армении

Он призвал международное сообщество осудить действия Азербайджана.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в прямой агрессии против страны. Об этом он заявил на заседании Совета Безопасности страны.

Пашинян осудил действия соседей в восточном направлении границы. Ранее сообщалось, что в результате действий вооруженных сил Азербайджана 12 армянских военных попали в плен.

Призываю международное сообщество принять адресные заявления, осуждающие агрессию Азербайджана. Разговоры о пограничном споре нелепы и бессмысленны. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Также Пашинян добавил, что его страна защитит всеми силами свой суверенитет и территориальную целостность.

Ранее Ереван обратился к Москве с призывом защищать суверенную территорию Армении.

Видео: Facebook / Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան