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Пашинян обвинил Азербайджан в прямой агрессии против Армении

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Он призвал международное сообщество осудить действия Азербайджана.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в прямой агрессии против страны. Об этом он заявил на заседании Совета Безопасности страны.

Пашинян осудил действия соседей в восточном направлении границы. Ранее сообщалось, что в результате действий вооруженных сил Азербайджана 12 армянских военных попали в плен.

Призываю международное сообщество принять адресные заявления, осуждающие агрессию Азербайджана. Разговоры о пограничном споре нелепы и бессмысленны.

Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Также Пашинян добавил, что его страна защитит всеми силами свой суверенитет и территориальную целостность.

Ранее Ереван обратился к Москве с призывом защищать суверенную территорию Армении.

Видео: Facebook / Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան

Теги: азербайджан, вооруженный конфликт, никол пашинян, премьер-министр армении
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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