Армения готовит письменное обращение о военной поддержке.

Ереван обратился к Москве с призывом защищать суверенную территорию Армении. С такой инициативой в эфире местного Общественного телеканала выступил секретарь Совета безопасности республики Армен Григорян. Чиновник заметил, что Армению необходимо защищать от атак со стороны азербайджанских сил.

Поскольку нападение совершено на суверенную территорию Армении, согласно договору от 1997 года, мы обращаемся к РФ с призывом защитить территориальную целостность Армении. Сейчас готовится письменное обращение. Армен Григорян, секретарь Совбеза Армении

Ереван рассчитывает на то, что Москва предоставит соседнему государству достаточную военную поддержку, если переговоры с Баку не дадут положительных результатов. С Россией с 1997 года у Армении действует Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Срок его действия составляет 25 лет. Документ продлевается в автоматическом режиме каждые 10 лет.

Пашинян заявил об увеличении военных расходов Армении в 2022 году.

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