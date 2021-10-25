  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:37
70
phil_k Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Пашинян заявил об увеличении военных расходов Армении в 2022 году

0 0

Премьер заявил о намерении создать в стране профессиональную армию.

Кабинет министров Армении намерен увеличить на 11 процентов оборонный бюджет на 2022 год. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в ходе обсуждения проекта бюджета на грядущий год.

По словам глава правительства, на "оборонку" будет выделено 720 миллионов долларов.

Оборонный бюджет на 2022 год на 11% больше, чем в 2021 году. Мы намерены создать в Армении профессиональную армию, но сделаем это плавными, продуманными шагами.

Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Он подчеркнул, защита государственных границ остается главным приоритетом. По словам Пашиняна, Армения не намерена захватывать территории, а развитие вооруженных сил необходимо стране для "защиты от агрессии", а не для ее проявления.

Ранее Пашинян отметил важность производства вакцины "Спутник Лайт" в Армении.

Видео: YouTube / Parliament of Armenia

Теги: армения, никол пашинян, оборонный бюджет
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии