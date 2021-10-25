Пашинян заявил об увеличении военных расходов Армении в 2022 году

Кабинет министров Армении намерен увеличить на 11 процентов оборонный бюджет на 2022 год. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в ходе обсуждения проекта бюджета на грядущий год.
По словам глава правительства, на "оборонку" будет выделено 720 миллионов долларов.
Оборонный бюджет на 2022 год на 11% больше, чем в 2021 году. Мы намерены создать в Армении профессиональную армию, но сделаем это плавными, продуманными шагами.
Никол Пашинян, премьер-министр Армении
Он подчеркнул, защита государственных границ остается главным приоритетом. По словам Пашиняна, Армения не намерена захватывать территории, а развитие вооруженных сил необходимо стране для "защиты от агрессии", а не для ее проявления.
Ранее Пашинян отметил важность производства вакцины "Спутник Лайт" в Армении.
Видео: YouTube / Parliament of Armenia
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все