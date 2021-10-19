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Пашинян отметил важность производства вакцины "Спутник Лайт" в Армении

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РФ и Армения договорились о технологическом трансфере.

Пашинян отметил важность производства вакцины "Спутник Лайт" в Армении. Такое заявление премьер-министр страны сделал в приветственном послании, которое зачитал вице-премьер Мгер Григорян. Ереван рассказал о значимости технологического трансфера препарата для профилактики коронавируса в рамках борьбы с пандемией. Речь главы правительства зачитана во время пленарного заседания на Восьмом армяно-российском межрегиональном форуме.

Россия также является лидером по инвестициям в Армению и играет исключительную роль в развитии инфраструктуры нашей страны. Среди последних - необходимо выделить реализацию трансфера для выпуска "Спутник Лайт".

послание Никола Пашиняна

Глава Крыма сообщил, что ревакцинировался "Спутником Лайт".

Фото и видео: YouTube / a1plus

 

Теги: армения, никол пашинян, спутник лайт
Категории: Новости России, Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

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