РФ и Армения договорились о технологическом трансфере.

Пашинян отметил важность производства вакцины "Спутник Лайт" в Армении. Такое заявление премьер-министр страны сделал в приветственном послании, которое зачитал вице-премьер Мгер Григорян. Ереван рассказал о значимости технологического трансфера препарата для профилактики коронавируса в рамках борьбы с пандемией. Речь главы правительства зачитана во время пленарного заседания на Восьмом армяно-российском межрегиональном форуме.

Россия также является лидером по инвестициям в Армению и играет исключительную роль в развитии инфраструктуры нашей страны. Среди последних - необходимо выделить реализацию трансфера для выпуска "Спутник Лайт". послание Никола Пашиняна

Глава Крыма сообщил, что ревакцинировался "Спутником Лайт".

Фото и видео: YouTube / a1plus