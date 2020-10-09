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Глава Крыма сообщил, что ревакцинировался "Спутником Лайт"

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Глава региона призвал всех пройти вакцинацию от коронавируса.

Глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал, что прошел ревакцинацию от коронавируса вакциной "Спутник Лайт". Об этом чиновник рассказал 7 октября на своих страницах в соцсетях.

Глава региона рассказал, что чувствует себя прекрасно, а решение о ревакцинации принял, исходя их роста числа зараженных ковидом. Аксенов призвал всех пройти вакцинацию от коронавируса.

В сентябре Сергей Аксенов рассказывал про "армию ботов" с Украины, работающих против региона. По словам Аксенова, у должностных лиц Украины одинаковая тактика действий. Она состоит из террора, дестабилизации и провокации. Также глава региона отметил, что "армия ботов" работает в отношении Крыма дистанционно.

Видео: ВК/Сергей Аксенов

Теги: аксенов, крым, ревакцинация, спутник лайт
Категории: Лента новостей, Новости России,

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