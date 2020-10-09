Глава Крыма сообщил, что ревакцинировался "Спутником Лайт"

Глава региона призвал всех пройти вакцинацию от коронавируса.

Глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал, что прошел ревакцинацию от коронавируса вакциной "Спутник Лайт". Об этом чиновник рассказал 7 октября на своих страницах в соцсетях.

Глава региона рассказал, что чувствует себя прекрасно, а решение о ревакцинации принял, исходя их роста числа зараженных ковидом. Аксенов призвал всех пройти вакцинацию от коронавируса.

В сентябре Сергей Аксенов рассказывал про "армию ботов" с Украины, работающих против региона. По словам Аксенова, у должностных лиц Украины одинаковая тактика действий. Она состоит из террора, дестабилизации и провокации. Также глава региона отметил, что "армия ботов" работает в отношении Крыма дистанционно.

Видео: ВК/Сергей Аксенов