Аксенов рассказал про "армию ботов" с Украины, работающих против Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал про "армию ботов" с Украины, работающих против региона. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Крым 24".
По словам Аксенова, у должностных лиц Украины одинаковая тактика действий. Она состоит из террора, дестабилизации и провокации. Также глава региона отметил, что "армия ботов" работает в отношении Крыма дистанционно.
Притворяются крымчанами, вбрасывают регулярно дезинформацию по различным направлениям, дают информационные поводы с целью разжигания ненависти друг к другу. Все делается для того, чтобы дестабилизировать обстановку. Ничего у них не получится.
Сергей Аксенов, глава Крыма
Ранее Аксенов прокомментировал слухи об отставке.
Видео: Вконтакте / Сергей Аксенов
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