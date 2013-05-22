Аксенов рассказал про "армию ботов" с Украины, работающих против Крыма

Глава региона уверен, что они хотят дестабилизировать обстановку.

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал про "армию ботов" с Украины, работающих против региона. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Крым 24".

По словам Аксенова, у должностных лиц Украины одинаковая тактика действий. Она состоит из террора, дестабилизации и провокации. Также глава региона отметил, что "армия ботов" работает в отношении Крыма дистанционно.

Притворяются крымчанами, вбрасывают регулярно дезинформацию по различным направлениям, дают информационные поводы с целью разжигания ненависти друг к другу. Все делается для того, чтобы дестабилизировать обстановку. Ничего у них не получится. Сергей Аксенов, глава Крыма

Ранее Аксенов прокомментировал слухи об отставке.

Видео: Вконтакте / Сергей Аксенов